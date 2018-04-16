В Китае родился ребенок через четыре года после того, как его родители погибли в автокатастрофе. Как сообщает CA-NEWS cо ссылкой на Би-би-си, его выносила суррогатная мать.

Незадолго до смертельного ДТП в 2013 году мужчина и женщина заморозили несколько эмбрионов - в надежде зачать ребёнка с помощью искусственного оплодотворения.



После автокатастрофы родители погибшей пары долго добивались в судах разрешения использовать эмбрионы.



В декабре мальчика родила суррогатная мать из Лаоса, сообщили на этой неделе китайские СМИ.



Газета Beijing News, первой написавшая об этом случае, рассказала, через какие юридические испытания пришлось пройти бабушкам и дедушкам новорожденного из-за отсутствия судебного прецедента, прежде чем они добились того, чтобы ребенок появился на свет.



Права на эмбрион



Во время автокатастрофы эмбрионы хранились в больнице китайского города Нанкин, замороженные при температуре минус 196 градусов в емкости с жидким азотом. После длительных юридических разбирательств суд передал права на их использование четырем родителям погибшей пары.



Согласно сообщениям СМИ, ранее не было подобных случаев того, чтобы родители унаследовали замороженные эмбрионы своих детей.



Но на этом испытания будущих бабушек и дедушек не закончились. Эмбрионы можно было вывезти из больницы Нанкина только при условии, что их примет другая больница.



Однако из-за юридической неясности вокруг эмбрионов в Китае было сложно найти еще одно медицинское учреждение, согласное принимать в этом участие.



Кроме того, суррогатное материнство в Китае запрещено. Родственникам пришлось вывести эмбрионы за границу - это был единственный способ решить проблему.



Вопрос гражданства



В результате родители погибшей пары решили воспользоваться услугами агентства суррогатного материнства в Лаосе, где это законно.



Но и тут возникла проблема - ни одна авиакомпания не согласилась принять на борт термос с жидким азотом. Бесценный груз пришлось везти машиной.



В Лаосе эмбрионы подсадили в матку суррогатной матери, и в декабре 2017 года на свет появился мальчик. Его назвали Тяньтянь.



Проблема в том, что родился Тяньтянь не в Лаосе, а в Китае, куда его суррогатная мать приехала по простой туристической визе. Поскольку ни одного из родителей мальчика не осталось в живых, всем четырем бабушкам и дедушкам ребенка пришлось сдавать анализ ДНК, чтобы доказать, что это их внук, и что оба его родителя были китайцами, а значит, и ребенок является китайским подданным.