В ходе встречи с активистами и ответственными руководителями Сайхунабадского района Сырдарьинской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике чиновников, отправляющих учителей на принудительные работы по благоустройству территорий.

Глава государства сказал, что он чувствует и свою вину в трагической гибели молодой школьной учительницы из Самаркандской области Дианы Еникеевой, которую сбил КамАЗ во время уборки магистральной дороги, и заявил, что отныне чиновники, привлекающие учителей к принудительному труду, будут освобождаться от должностей, несмотря на все прежние заслуги.



13 апреля на встрече с активистами и ответственными руководителями Сайхунабадского района Сырдарьинской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые раскритиковал привлечение учителей к работам по благоустройству.



Вместе с тем, глава государства заявил, что в курсе «показух», устраиваемых перед его приездом в регионы.

«Я приезжаю в какой-нибудь регион, будучи уже информированным о том, какая там обстоит ситуация. Мне предоставляют информацию за день до моего визита в этот регион. Однако во многих местах наблюдается «показуха». Честно говоря, мне очень неудобно, все это вызывает во мне отвращение. Принуждать учителей к уборке территорий и заставлять их подметать их улицы – это предательство не только в отношении меня, но и в отношении политики», – сказал на встрече Шавкат Мирзиёев.



По его словам, привлекая работников бюджетных организаций к принудительному труду, хокимы не заслуживают уважения и поддержки народа, а напротив, выслушивают проклятия и горькую критику людей.



На встрече в Сайхунабадском районе Мирзиёев также заявил, что «устал от всяких высокопарных слов» и «информирован о выступлении специально подготовленных людей на различных собраниях».

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