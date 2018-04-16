Собственники торгового центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 64 человека, знали о неисправности системы пожарной безопасности здания почти два года, но так и не выделили средств на ее ремонт. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре.

Договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации был заключен между гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания—собственник «Зимней вишни») Юлией Богдановой и главой компании «Системный интегратор» Игорем Полозиненко в июле 2016 года.

Сама система была установлена томским ООО «Альфа» в 2013 году. Новый подрядчик выявил многочисленные недостатки при установке оборудования и оценил приведение противопожарной системы в соответствующее нормативам состояние в семь миллионов рублей. Средства на это выделены не были. Сейчас Богданова и Полозиненко находятся под арестом.

Как рассказал собеседник “Ъ”, поскольку противопожарное оборудование изначально монтировали с нарушениями, оно не могло в критический момент функционировать в полной мере.

Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы восемь человек.

Это управляющая торговым центром, генеральный и технический директор компании-собственника, руководитель и сотрудник компании, установившей систему противопожарной безопасности, бывший начальник инспекции Госстройназдора, охранник ТЦ и начальник пожарного караула.

Через неделю после пожара в «Зимней вишне», в результате которого погибли более 40 детей, в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, заявив, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя». Исполняющим обязанности главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилев. 16 апреля он объявил о реорганизации системы управления областью, отправив в отставку четырех своих заместителей.

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