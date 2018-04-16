Таджикский спортсмен Ёкубджон Назиров в весовой категории до 90 кг, обыграв в финале нидерландского атлета Тома Бонесханскера, завоевал золотую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юношей.

Традиционный апрельский турнир – юниорский Кубок Европы, 14 и 15 апреля собрал на татами дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге сильнейших дзюдоистов 1998-2003 годов рождения, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Кубок Европы в Санкт-Петербурге - четвертый этап этой серии в 2018 году. В этом году в турнире приняли участие 258 участников из 16 стран: Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Казахстана, Молдовы. Словакии, Таджикистана, Нидерландов, Польши, России и Японии.

Таджикский дзюдоист Ёкубджон Назиров на пути к финалу выиграл по очереди Раймона Де Воса (Нидерланды), Азара Ягубова (Азербайджан), Имеда Гоголадзе (Грузия), Сансхиро Мурао (Япония).

Финальный поединок с нидерландцем получился удачным – Ёкубджон на 55-й секунде иппоном одолел соперника.

Другие семь дзюдоистов Таджикистана, которые приняли участие в этом турнире, остались без призов.

Ёкубджон Назиров в 2016 году в Твери тоже был золотым призером Кубка Европы по дзюдо среди кадетов.

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