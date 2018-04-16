В ходе раскопок в Самаркандской области Узбекистана учеными обнаружена уникальная многоперсонажная композиция, вырезанная на дереве, которую можно отнести к периоду зороастризма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии наук республики, сообщает CA-NEWS.



"Эта первая подобная находка в истории археологии Средней Азии, которая является уникальным открытием мирового значения", - считают в пресс-службе.



По ее данным, на территории Самаркандской области на левом берегу канала Даргом располагался загородный дворец правителей доисламского времени (до VIII века). В цитадели было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где, как предполагают узбекские ученые, на троне восседал правитель. Стены зала украшали резные деревянные панно.



"Обнаруженное в ходе раскопок панно размером 124х141 сантиметров состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами, - сообщает пресс-служба. - На его лицевой стороне вырезана композиция из человеческих фигур, размещенных в четыре яруса. Всего в композицию включено 46 фигур".



Как считают узбекские историки, основной сюжет композиции - поклонение зороастрийскому божеству, сидящему на троне в виде лежащего льва. К нему на поклон двигаются люди с различными дарами. Ниже изображены музыканты. В следующем нижнем ярусе - коленопреклоненные фигуры дароносцев. Два персонажа в центре помещены перед алтарем.



Раскопки на этом объекте продолжаются, отметили в пресс-службе Академии наук.