Соглашение о возобновлении автобусного сообщения, которое соединит крупные города Таджикистана и Узбекистана, подписано в Ташкенте в конце прошлой недели.

Подписи под соглашением поставили представители министерства транспорта Таджикистана и Агентства автомобильного транспорта Узбекистана, сообщил «АП» представитель таджикской компании «Asian Express».

Пассажирские автобусы, по его словам, начнут курсировать между двумя государствами в начале мая.

Будет открыто 12 регулярных маршрутов - в Ташкент, Самарканд, Фергану, Денау, Коканд, Бухару и Термез. Ранее сообщалось об открытии четырех маршрутов.

«Автобусы будут отправляться из Душанбе в узбекские города Денау и Термез, из Пенджикента - в Самарканд и Бухару, из Худжанда - в Ташкент и Фергану, из Шаартуза в Термез, из Исфары и Канибадама в Коканд, Андижан, Наманган и Фергану », - сообщил он.

Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания «Asian Express». Узбекская компания будет объявлена Агентством автомобильного транспорта Узбекистана позднее.

Цена на проезд и частота рейсов будут уточнены после очередной встречи представителей двух стран в Ташкенте в 20-х числах апреля.

Ранее в таджикских погранвойсках заверили, у пассажиров автобусов при пересечении госграницы Таджикистана и Узбекистана проблем не будет.

"На территории КПП пассажиры должны будут выйти из автобуса и после прохождения ускоренного пограничного и таможенного контроля продолжат свое путешествие", - сообщил ранее пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва было открыто воздушное сообщение.

В середине марта 2018 года между странами был снят визовый режим, и граждане двух соседних республик отныне могут беспрепятственно ездить друг к другу в гости без визы сроком на 30 дней.

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