Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия-2018», финал которого прошел вечером 14 апреля, стала Юлия Полячихина из Чувашии.

Она получила корону из белого золота и драгоценных камней, 3 млн руб. ($48,8 тыс.), автомобиль и право представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс, как сообщается на сайте конкурса, стала Виолетта Тюркина из Белгорода (слева), титул второй вице-мисс получила Наталья Строева из Якутии.

Как сообщает РИА Новости, 18-летняя Полячихина, о​кончившая школу с золотой медалью, увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном. Любимой книгой она назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.



Еще один приз в номинации «Народный выбор» получила Норгьянма Монгуш из Тувы.

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