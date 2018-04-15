Какой самый дешевый способ добраться до России? На этот вопрос попытался ответить портал Migrant.news.tj, подготовив полный обзор по ценам на авиабилеты, а также на железнодорожные билеты из Душанбе в Москву и обратно.

В данной публикации указываются минимальные и максимальные цены, на авиабилеты, которые открыты для бронирования до конца апреля — начало мая 2018 года.

При покупке билета цена может различаться, так как она зависит от курса евро (если это авиаперелет) и курса швейцарского франка (если это железнодорожный билет), а также от выбранной вами даты поездки.

На стоимость авиабилета также влияет тариф. К примеру, у некоторых авиакомпаний существует по 10 — 18 тарифов и по каждому тарифу предоставляется по 9-10 мест.

Для обзора мы взяли только несколько городов России. В публикации речь пойдет о прямых рейсах таких авиакомпаний, как «Сомон Эйр», «Таджик Эйр», "Ют-Эйр" и "Уральские авиалинии".

Цены указаны на апрель 2018 года.

Так как цены на авиабилеты зависят от курса сомони к евро, то приводим данные Национального банка Таджикистана на 11.04.2018 года (1 евро = 10.8977сомони, а курс доллара – 1=8.8212 сомони).

Цены по системе частных авиакасс до конца апреля (примерные цены в сомони. Стоимость может меняться в зависимости от курса евро).

Авиакасса «Сомон Эйр» (приблизительные цены по курсу сомони/евро до конца апреля).

Адрес: 734012, Душанбе, Таджикистан, ул. Мирзо Мастонгулова 40 Тел.: (+992) 44 640 40 40/50, Fax: (+992) 44 640 12 34

E-mail: info@somonair.com

Авиакасса «Таджик Эйр» (приблизительные цены по курсу сомони/евро до конца апреля).

Адрес: 734012, Таджикистан, г. Душанбе, ул. М.Мастонгулова, д. 32/1 Тел.: +992 48 701-50-42

E-mail: ticket@tajikairlines.com

Примечание: Максимальная цена взята из системы бронирования авиабилетов и не всегда может быть точной. Как пояснили в авиакассах, сначала продаются билеты с возможными минимальными ценами, кроме этого зачастую на цену влияет число – чем ближе к вылету, тем дороже билет. Однако, в авиакассах указывают на то, что несмотря на это, выписывание по максимальной цене, к примеру, 4737 сомони за билет Душанбе-Москва, практически не производится.

Железнодорожные билеты «Таджикской железной дороги» (приблизительные цены по курсу сомони/швейцарский франк до конца апреля).

Как оказалось, до конца апреля и даже начала мая железнодорожных билетов на составы Душанбе-Москва уже нет, поэтому мы указываем возможную цену на май.

Справочная железнодорожного вокзала Душанбе: (+992 37) 227 21 77 ГУП «Роҳи оҳани Тоҷикистон».

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Академика М. Назаршоева, 35

E-mail: info@railway.tj

По данным Национального банка Таджикистана, 1 швейцарский франк = 9.2349 сомони

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