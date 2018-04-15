Глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов призвал коллегу из КНДР Ли Ён Хо, который прибыл в республику с рабочим визитом, строго соблюдать резолюции ООН о денуклеаризации.

"Таджикистан с пониманием относится к стремлению КНДР к защите своих интересов в рамках международного права. В то же время Таджикистан призывает Северную Корею строго соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН о денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркивается на сайте МИД Таджикистана по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Сироджидин Аслов подчеркнул, что Таджикистан привержен мирному решению проблем Корейского полуострова и обеспечению мира и стабильности в регионе.

МИД РТ

Сироджидин Аслов и Ли Ён Хо, обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Корейской Народно-Демократической Республикой, в том числе вопросы регионального и международного характера.

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