Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, ввоз которых может быть запрещен в случае принятия законопроекта о санкциях против США, сообщает Медуза.

Это заявление Толстой сделал 13 апреля в эфире программы «60 минут» на «России-1» в ответ на утверждение политика Бориса Надеждина, что «этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан», которые останутся без лекарств из США и их союзников.

В ответ Толстой решил подшутить над оппонентом, начал выяснять, какие именно таблетки пьет Надеждин, а потом предложил ему лечиться народной медициной.

«А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте», — съехидничал он.

Законопроект, предлагающий позволить правительству и президенту России вводить санкции против США и союзников в ответ на «недружественные действия», был внесен в Госдуму 13 апреля спикером Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций. Вот что они смогут запрещать в случае принятия закона: