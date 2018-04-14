Не стойте у окна во время грозы!

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ распространи сообщение о штормовом предупреждении на территории респубики.

Ссылаясь на данные синоптиков, КЧС доводит до сведения граждан и гостей страны, что в связи с прохождением фронтальной зоны, с 15 по 18 апреля на территории Таджикистана ожидается сильный дождь, гроза, град, (в горных районах выше 2500 метров - мокрый снег) шквалистое усиление западного ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Как отмечается в сообщении пресс-центра КЧС, во время гроз с сильными порывами ветра возможны обрывы линий электропередачи, а также повал деревьев, повреждение кровель на крышах домов, падение широкоформатных и слабо закрепленных конструкций.

В ряде районов Хатлонской области - пыльная буря. Существует угроза поражения молниями. Сохраняется угроза подъема уровня воды в реках, а на горных дорогах республики – сход селей и камнепадов.

В этой связи, КЧС рекомендуют гражданам не укрываться под деревьями, а в случае града держаться подальше от окон. Кроме того, во время грозы нельзя находится у водоемов, купаться и рыбачить.

Также, Комитет убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур растущих в горных местностях.

КЧС сообщает, что в случае возникновения опасных ситуаций нужно звонить по номеру 112.

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