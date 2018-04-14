Президент России Владимир Путин назвал удар западных стран по Сирии «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН, говорится на сайте Кремля .

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил Путин.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в заявлении президента РФ.

Владимир Путин также подчеркнул, что удар нанесен "без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права". Он назвал ракетную атаку "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Химическую атаку, в ответ на которую был произведен удар, он назвал «инсценировкой» и «мнимым инцидентом».

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - указал также Путин.

В заявлении Кремля также сказано, что Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств.

"Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", - говорится в заявлении российского лидера.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой Запад обвиняет сирийскую армию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что случившееся — следствие того, что Россия не сдержала обещание гарантировать уничтожение сирийского химического оружия, данное Владимиром Путиным в 2013 году.

Целями ударов стали, по заявлению американских военных, три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия.

Россия обвинила Запад в нанесении ударов и по гражданским объектам.

По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.