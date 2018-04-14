Правительство Таджикистана предоставило очередные льготы туристическому сектору к ранее предложенным президентом в Год развития туризма и народных ремесел.

Правительственным постановлением 12 апреля был утверждён список туристических объектов, для создания которых ввоз оборудования, техники и строительных материалов освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, сообщили "АП" в Комитете по развитию туризма Таджикистана.

В соответствии с данным постановлением определен перечень туристических объектов, для возведения которых ввоз оборудования, техники и строительных материалов освобожден от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин:

1.Гостиницы, гестхаусы, хостелы;

2.Лечебно-оздоровительные центры, базы отдыха, курорты;

3.Центры туристических услуг (туристический комплекс);

4.Придорожные пункты обслуживания (мотели);

5.Культурные и развлекательные парки;

6.Культурно-исторические и религиозные объекты (музеи, паломничества по святым; местам, исторические объекты);

7.Инфраструктура для рыболовства и охоты с целью туризма;

8.Рестораны с международным брендом;

9.Центры по производству ремесленных изделий;

10.Специализированные базы адаптации туристов к высокогорным регионам;

\11.Лыжные и туристические комплексы;

12.Учебные центры по альпинизму, лыжному спорту и подготовке экскурсоводов.

В комитете отмечают, что данный шаг осуществлен с целью эффективного применения налоговых и таможенных льгот для создания туристических объектов, которые были предложены Эмомали Рахмоном в его послании пардаменту.

"Наряду с этим, указанные льготы являются очередной государственной поддержкой сферы туризма, и создадут благоприятную основу для привлечения отечественных и иностранных предпринимателей и инвесторов для создания туристической инфраструктуры, а также для развития прибыльной туристической отрасли и других, связанных с ним отраслей, эффективному использованию имеющихся возможностей и плодотворному сотрудничеству государства с частным сектором в сфере туризма", - отмечают в туркомитете.