Посольство России в США опубликовало заявление в связи с проведением западными странами авиаударов по Сирии, в котором назвало «неприемлемым и недопустимым» оскорбление президента России, пишет Медуза.

Речь, по всей видимости, идет о заявлении президента США Дональда Трампа, что химическая атака в Сирии — результат неспособности Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Об этом Трамп заявил, объявляя в ночь на 14 апреля об атаке на Сирию.

«В 2013 году президент Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания», - заявил Трамп, выступая с обращением к нации.

«Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет», - сказал Трамп.

«Вся ответственность [за последствия авиаудара] лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже. Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатель крупнейшего арсенала химического оружия — не имеет морального права винить другие страны», — сказано в заявлении посла Анатолия Антонова.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — говорится в заявлении российского дипломата.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля.

Россия отрицает, что Сирия применяла химическое оружие. Москва утверждает, что доказательства проведения химатаки были сфальсифицированы при участии Великобритании.

В 2014 году Сирия при содействии России присоединилась к международной Конвенции о запрещении химического оружия и позже отчиталась о его полном уничтожении. До этого США угрожали начать в Сирии военную операцию в ответ на применение химоружия, но после присоединения Дамаска к конвенции отказались от этих планов.

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