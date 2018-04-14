Доходы президента России Владимира Путина в 2017 году составили 18 миллионов 728 тысячи 268 рубля. Его декларация опубликована на сайте Кремля. А у вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина задекларирован доход в 2,9 миллиарда рублей.

Как сообщает Медуза, в 2016 году доход Путина был почти на 10 миллионов рублей меньше — 8 миллионов 858 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом из декларации президента пропал участок площадью 1500 квадратных метров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу», что дополнительный доход связан с продажей земли.

Доход премьер-министра Дмитрия Медведева за год почти не изменился и составил 8 миллионов 565 тысяч рублей (в прошлом году — 8 миллионов 587 тысяч рублей).

Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин задекларировал доход в 2,9 миллиарда рублей. Его представитель объяснил это «Ведомостям» продажей дома и земельного участка в Италии. «Интерфакс» пишет, что член правительства впервые задекларировал доход больше миллиарда рублей.

Второе место величине доходов занял министр сельского хозяйства Александр Ткачев с доходом 548,2 миллиона рублей.

Доход главы администрации президента РФ Антона Вайно вырос с 9,6 миллиона рублей до 255,8 миллиона рублей. В минувшем году Вайно продал дом и земельный участок и купил два других земельных участка.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков задекларировал доход 14,3 миллиона рублей, его жена Татьяна Навка — 200 миллионов (в прошлом году — 12,8 и 120 миллионов соответственно).