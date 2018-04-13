На днях в СМИ появилась информация о разоблачении dissernet.org таджикских ученых, некоторые время назад защитивших свои работы на соискание ученых степеней и решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России их получивших. В чем причина? Подробности - в материале «АП».

А судьи кто?

По сообщениям СМИ, на днях сетевое сообщество «Диссернет» (dissernet.org) обвинило в плагиате председателя Хатлонской области Давлатшо Гулахмадзода и сына министра науки и образования Таджикистана Шохина Саида. Чуть раньше «Диссернет» приводил публикации других таджикских ученых, получивших в ВАК РФ ученые степени, в работах которых за период 2010–2017 годов, по их мнению, есть заимствования из чужих работ.

Данная информация получила широкий резонанс.

Государственное информагентство «Ховар» в своем материале указывает на несогласие с экспертизой уже защищенных диссертаций и приводит свои доводы, подвергая сомнению разоблачения «Диссернета».

«Экспертиза, проводимая ведущими этого сайта, вызывает недоумение и разочарование у научной общественности и диссертационных советов научных учреждений Таджикистана», - пишет «Ховар».

Президент АН РТ, председатель ВАК Таджикистана Фарход Рахими, официально обратился в ВАК РФ, чтобы узнать их позицию по данному вопросу.

В ответе Высшей аттестационной комиссии России говорится, что сайт dissernet.org никакого отношения к ВАК при Минобрнауки РФ не имеет.

«Информация, размещенная на сайте этой организации, является личным мнением ее сотрудников, а не официальной точкой зрения ВАК. ВАК рассматривает заявления о лишении ученых степеней, в том числе из-за претензий по некорректному заимствованию, только в случае официальных обращений конкретных лиц в Министерство науки и образования РФ», - говорится в ответе ВАК.

«Ховар» отмечает, что организация «Диссернет» не зарегистрирована ни в одном из органов РФ.

«На своём сайте ее организаторы называют себя «вольным сетевым сообществом». То есть «Диссернет», по существу, — это добровольное общество лиц, которые претенциозно «диагностируют» защищённые в России кандидатские и докторские диссертации», - пишет «Ховар».

Информагентство, приводя биографические справки об основателях «Диссернета» - докторе физико-математических наук Андрее Ростовцеве, кандидате физ.-мат. наук Андрее Заякине, докторе биологических наук и кандидате физ.-мат. наук Михаиле Гельфанде и журналисте Сергее Пархоменко, - делает заключение, что «здесь присутствуют интересы отдельных партий и политических движений».

Отвечая на вопрос, могут ли результаты анализа со стороны «Диссернета» стать причиной лишения учёной степени их обладателей, «Ховар» указывает, что наличие или отсутствие плагиата, нарушение прав того или иного автора определяется только решением суда.

Комментируя вопрос, пресс-секретарь Минобрнауки Таджикистана Эхсони Хушвакт заявил «АП», что Минорбрнауки РТ не видит необходимости в дальнейших комментариях.

- ВАК России официально прокомментировал этот вопрос. Если Академия наук РТ официально выскажет свою позицию, то мы тоже выскажем свою позицию по данному вопросу. Но думаю, в этом нет необходимости, - сказал пресс-секретарь Минобрнауки.

Премьер сказал, ВАК ответил «есть»

Между тем в конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил удивление в связи с большим количеством утвержденных в ВАК РФ кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в Таджикистане. Выступая в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном развитию высшего образования, он сказал, что в 2015 году только на диссертационные советы Таджикского национального университета и Академии образования Таджикистана приходится по 40 докторских и кандидатских защит.

Спустя некоторое время ВАК при Минобрнауки РФ приостановил деятельность Научного совета Академии образования Таджикистана по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности «педагогика». Еще раньше Высшая аттестационная комиссия приостановила деятельность научных советов вузов Таджикистана (за исключением Российско-Таджикского славянского университета), в стенах которых проходила защита ученых степеней.

Комментируя слова Медведева, Ирина Каримова, председатель Диссертационного совета Академии образования Таджикистана, сказала: «Все научные работы соискателей утверждаются диссертационным советом и пока ни одну работу ВАК нам не вернул. Мы этому рады и в будущем мы примем все меры, чтобы качество научных работ оставалось высоким».

Нет дыма без огня?

По поводу качества и содержания защищаемых в Таджикистане диссертаций, наряду с достижениями таджикской науки, много споров.

ПО словам ученых, наблюдается тенденция к росту числа обладателей ученых степеней. Они говорят даже о налаживании «бизнеса от науки».

«В Таджикистане существует "черный рынок", где можно приобрести готовую диссертацию. Я знаю немало ученых, которые занимаются редактированием слабых кандидатских и докторских диссертаций. Это - часть нового явления, которое я называю "духовной коррупцией"», - цитирует «Озоди» академика Акбара Турсона.

По словам другого ученого АН РТ, с более чем сорокалетним стажем, в научных учреждениях АН РТ до сих пор числятся люди, далекие от науки, для которых наука как таковая не нужна, им нужны только пафосные длинные перечисления заслуг, должностей и званий.

- Более «мягкий» вариант ситуации со случайными людьми в науке есть и в России. В одном из своих выступлений президент РАН Александр Сергеев указал, что в современной науке должны оставаться лишь те, кто видит в ней свое призвание. В последнее время госчиновники стараются приобрести научные звания, только ради «необходимости» и надбавки к зарплате. Это действительно стало модным. Одно время даже полевые командиры получали кандидатские степени. Не знаю, для чего это нужно, если после получения степени они даже не помнят названия темы своей работы, - сетует собеседник.

Зри в корень…

Ряд ученых считают, что основой всех проблем в таджикской науке, в том числе и поверхностных и заимствованных работ, является коррупция. Они указывают на необходимость автономного развития науки в государстве.

Доктор юридических наук, политолог Шокирджон Хакимов в интервью «АП» отметил, что проблемы в науке существуют и в других странах. Но там, где наука и образования несут свою социальную функцию автономно, достигнуты существенные достижения.

По мнению собеседника, суверенитет государства как полноправного субъекта международных отношений обуславливает проведение качественных изменений, прежде всего реальное реформирование системы науки и образования с учетом практики развитых стран.

- Безусловно, многие проблемы имеют этический и морально-нравственный характер. К сожалению, коррупция стала очевидным явлением в сфере образования и науки в стране наряду с кумовством и местничеством, - считает эксперт. - Давно известно, кто и за сколько пишет кандидатские и докторские диссертации. Но главная проблема в том, что многие из этих случайных ученых занимают важные должности в различных научных и образовательных ведомствах, институтах госвласти, избираются депутатами. Как правило, именно такая категория «ученых» препятствуют эволюции науки и образования в стране.

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