Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан дал ответ на статью «Что в сухом остатке, или Чем таджикские налоги так пугают инвесторов?», опубликованную в газете «Азия-Плюс» 15 февраля 2018 года.

Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан, изучив статью Хуршеда Джумабоева и Сухроба Шукурова «Что в сухом остатке, или Чем таджикские налоги так пугают инвесторов?» относительно налогового бремени и налогообложения покупки и продажи доли в уставном капитале для иностранных инвесторов, сообщает следующее.

На основании положений части 4 статьи 97 и части 4 статьи 107 Налогового кодекса Республики Таджикистан нерезидент, получающий из источника в Республике Таджикистан доход от продажи или передачи имущества или имущественных прав, не связанный с его постоянным учреждением в Республике Таджикистан, является плательщиком подоходного налога или налога на прибыль.

Если с продажи или передачи имущества или же имущественных прав нерезидента своевременно не был уплачен в бюджет соответствующий налог, юридическое лицо, в котором данный нерезидент имел (имеет) имущественные права, либо его налоговый агент, выплачивающий доход нерезиденту, обязан обложить данный налог у источника выплаты (часть 4 статьи 97 и часть 2 статьи 125 Налогового кодекса).

Необходимо отметить, что согласно положениям подпункта «д» пункта 24 статьи 17 Налогового кодекса доход, полученный в результате продажи или передачи доли участия в таком юридическом лице в целях налогообложения, считается доходом, полученным из источников в Республике Таджикистан.

Несмотря на то, что авторы статьи являются кандидатами экономических наук и преподавателями высшего учебного заведения, во время анализа данной темы они не уделили должного внимания особенностям налогообложения продажи доли уставного капитала, что в данной ситуации может ввести читателей в заблуждение относительно вопросов налогообложения в Республике Таджикистан, так как доход от продажи доли (вклада) общества (компании) не относится к доходам, полученным в виде дивидендов.

Согласно положениям пункта 28 статьи 17 Налогового кодекса доходами, полученными в виде дивидендов, считается любое распределение средств или имущества юридическим лицом между его участниками (акционерами), в том числе при распределении ежегодной прибыли, остающейся после налогообложения, пропорционально количеству (долям) акций акционера (участника) в уставном (складочном) капитале, или в виде выплат, маскируемых под другие платежи, или же полученных от распределения денежных средств или имущества при ликвидации юридического лица. Поэтому указанные в статье налоговые ставки 25% и 12% относительно налогообложения доходов от продажи доли участия неправомерны. Так как доходы физических или юридических лиц – нерезидентов от продажи доли участия в резидентном предприятии Республики Таджикистан подлежат налогообложению в соответствии с частью 6 статьи 128 Налогового кодекса по ставке 15%.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что налогообложение доходов, полученных от продажи или передачи доли участия в уставном капитале юридического лица (резидента), является мировой практикой и применяется и в других странах мира. Например, в Российской Федерации для физических лиц – нерезидентов ставка налога на доходы, получаемые из источников в Российской Федерации, установлена в размере 30%. Или же доходы юридических лиц – нерезидентов из источников в Республике Узбекистан, не образующих постоянное учреждение, подлежат налогообложению по ставке 20%.

Следовательно, налоговые ставки, предусмотренные в Налоговом кодексе Республики Таджикистан, в части налогообложения доходов нерезидентов сравнительно ниже ставок, установленных в других странах, и, соответственно, такие положения способствуют привлечению внешних инвестиций в экономику страны.

В связи с вышеизложенным и в целях недопущения недостоверной информации в материалах относительно вопросов налогообложения в Республике Таджикистан считаем целесообразным впредь согласовывать такие материалы с Налоговым комитетом.

Пресс-центр Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан