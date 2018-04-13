Президент призвал ускорить строительство современного комплекса «Истиклол ва Озоди» ("Независимость и Свобода"), который возводится в парке студенческого городка Таджикского национального университета в Душанбе.

Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали, побывав cегодня на строящейся в 82-м микрорайоне столицы эстакаде, заехали и на стройплощадку комплекса «Истиклол ва Озоди». Комплекс займет территорию в 8,5 га, здесь будут посажены декоративные цветы и редкие тенистые деревья.

Эмомали Рахмон отметил, что новый объект должен быть создан с учетом национальной архитектуры. Комплекс «Истиклол ва Озоди» в будущем станет историческим, привлекательным объектом и местом гулянья жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба президента.

Комплекс «Истиклол ва Озоди» в Душанбе будет возведён с целью сбережения культурных ценностей, воплощения главных столпов государственности, ещё большего укрепления чувства национального самосознания и вложения в сердца граждан идей независимости и свободы, а также в честь празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан, - отмечается в сообщении.

Президент дал указания ответственным лицам и строителям по качественному завершению строительных работ, отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

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