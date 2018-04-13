16:25, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, cпециально для Asia-Plus

В городе Гулистон (Кайраккум) открылся двухдневный III Региональный Форум контрактации производителей и покупателей плодоовощной продукции. Форум проводится при поддержке исполнительного органа госвласти Согдийской области при технической и финансовой поддержке партнеров по развитию.

В работе форума принимают активнее участие деловые круги Согда, других регионов республики, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Цель форума - установление и укрепление связей между производителями и экспортерами Согдийской, Хатлонской областей и районов республиканского подчинения с потенциальными покупателями плодоовощной продукции из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Выступая на форуме, председатель Согда Раджаббой Ахмадзода отметил, что джанная встреча является хорошей площадкой, на которой представители бизнеса имеют возможность обсудить направления сотрудничества, определить основные виды необходимой продукции и объемы экспорта, подписать протоколы намерения и Договора о сотрудничестве.

В Форуме принимают участие более 200 участников, в том числе делегация из Оренбургской области, из Ханты-Мансийского округа России, прибыли представители из Узбекистана и Кыргызстана.

В ходе двухдневной работы форума будут обсуждены возможности сотрудничества между производителями и покупателями, обзор возможностей Согдийской области по производству и экспорту плодоовощной продукции, совместные инициативы Таджикистана, Узбекистана Кыргызстана в продвижении продукции на экспортные рынки, перспективы и потенциал экспорта.

В рамках форума состоится презентация потенциала Оренбургской области, возможности поставки плодоовощной продукции в торговые сети России, специфика спроса и обзор основных требований к продукции.

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