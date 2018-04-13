В Узбекистане может быть внедрен порядок, в рамках которого водительские права будут выдавать прямо в школах, колледжах и лицеях, - пишет издание podrobno.uz. Подобное положение предусмотрено Концепцией безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.

Разработчики предлагают рассмотреть возможность выдачи в образовательных учреждениях водительских удостоверений категорий "А" и "В" лицам, достигшим 18 лет, прошедшим обучение и сдавшим экзамен.

Для этого планируется создать целую систему отработки теоретических и практических навыков.

Так, например, в общеобразовательных школах будет введен обязательный предмет "Безопасность дорожного движения" с четким разграничением возрастных особенностей — 7-11 лет, 11-14 лет и 14-18 лет.



Кроме того, в каждом районе страны предлагается создать специально оборудованные автогородки для организации обучения детей правилам дорожного движения.

Эта инициатива может быть запущена в течение двух ближайших лет.



Юношеские водительские права в Германии существуют с 2013 года. А в США практика раннего вождения прижилась давно. Минимальный возраст для получения водительских прав в разных штатах колеблется от 14 лет и 3 месяцев в Дакоте до 17 лет в Нью-Джерси.