АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ

- В Душанбе открывается 23-е совещание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 АПРЕЛЯ

1996 – Сформирован Совет Безопасности Таджикистана, совещательно-консультативный орган, образуемый президентом РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 АПРЕЛЯ

1932 – Родился государственный деятель, президент Республики Таджикистан Каххор Махкамов.

1932 – Родился ученый и государственный деятель, доктор исторических наук, профессор Шукур Султонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 АПРЕЛЯ

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, дождь (ночью выше 2500 м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, дождь (ночью выше 2500 м снег), местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 15-17 тепла..

По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.