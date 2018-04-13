АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14-15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- 14 апреля Академия наук республики планирует провести международную конференцию в честь 140-летия основоположника таджикской советской литературы, общественного деятеля, ученого, Героя Таджикистана Садриддина Айни. В этот же день в Душанбе после реставрации будет открыт дом-музей Айни.

- 14 апреля продолжится визит делегации Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел господином Ли Ён Хо в Республику Таджикистан.

- 14 апреля в Российском центре науки и культуры в Душанбе и в Худжанде пройдет тотальный диктант-2018. Начало в 11:00.

- 14 апреля в Таджикском аграрном университете в Душанбе продолжит работу седьмая международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2018», в которой принимают участие 35 образовательных учреждений России.

- 14 апреля в рамках Недели франкофонии в Душанбе студенты педагогического университета покажут спектакль на французском языке, подготовленный в сотрудничестве с режиссёром из Франции Фредериком Кофманом.

- 14 апреля в рамках Недели франкофонии в Душанбе Русский драматический театр имени Маяковского покажет в Таджикском академическом театре имени Лахути премьеру спектакля «Там. В другом месте» по пьесе французского драматурга Кристины Вистюп в переводе на русский язык Амаль Ханум Гаджиевой.

- 14 апреля в городе Шарджа (ОАЭ) состоится футбольный матч между молодежными сборными Эмиратов и Таджикистана.

- 14 апреля стартует чемпионат Таджикистана по футболу среди команд первой лиги. Первые матчи: «Исфара» – «Эсхата», «Равшан» – «Шохин». Начало игр в 16:00.

- 15 апреля Государственный русский драматический театр им. Вл. Маяковского покажет для зрителей спектакль «Бунт невесток» на сцене театра им. Лохути. Начало в 14.00.

- 15 апреля стартует пятая Профессиональная футзальная лига Таджикистана, в которой примут участие восемь клубов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 АПРЕЛЯ

День таджикской науки.

1951 – Основана Академия наук Таджикистана.

2002 - Указом президента РТ в республике установлен ежегодный праздник День Рудаки, которые празднуется 22 сентября.

2011 - В Раште в кишлаке Самсолик Нурабадаского района в результате спецоперации был убит Абдулло Рахимов, известный как Мулло Абдулло и 16 членов его банды.

2017 - В Бишкеке прошла неформальная встреча лидеров стран ОДКБ - Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, России.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 АПРЕЛЯ

1926 - Открытие первого съезда профсоюзов Таджикистан.

1928 – В Таджикистане вместо арабской введена латинская графика.

1938 - ЦИК и Совнарком Таджикской ССР приняли Постановление «О внедрение обучения русского языка в таджикских и внерусских школах».

1985 – Основано издательство «Шарки Озод».

2008 - Правительство РТ утвердило Устав и структуру управления Открытого акционерного общества (ОАО) «Рогунская ГЭС».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 АПРЕЛЯ

1916 – Родился автор Государственного гимна Таджикистана композитор Сулейман Юдаков.

1945 – Родился журналист, первый главный редактор парламентской газеты «Садои мардум» Муродулло Шерализода.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 АПРЕЛЯ

1878 – Родился основоположник современной таджикской литературы, Герой Таджикистана Садриддин Айни.

1899 – Родился поэт Пайрав Сулаймони.

1932 – Родился писатель Зайниддин Дустматов.

1937 – Родился книговед-библиограф Абдулладжан Юнусов.

1937 – Родился оператор Анвар Мансуров.

1938 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Устокадам Машрабов.

1942 – Родился художник Бек Наим.

1950 – Родился актёр театра и кино Шерали Абдулкайсов.

1952 – Родился доктор Муллозухур Тохири.

1952 – Родился журналист Карим Мусо.

1955 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Абдулло Султонов.

1958 – Родился дипломат Саидбег Саидов.

1959 – Родился обществовед Абдурахмон Курбонов.

1967 – Родился ученый Гиёсиддин Сайфиддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла. р/ц Мургаб – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, дождь (ночью выше 2500 м снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.