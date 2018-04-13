Двое активистов инициативной группы по защите бездомных животных города Душанбе - Наргис Хамрабаева и Мухаббат Шафиева сегодня съездили в Турсунзаде, чтобы помочь раненой собаке. Об этом вопиющем случае, когда местные коммунальщики стреляли в собаку, а жители домов ее спали, «АП» писала накануне.

Активисты, узнав из публикации о случившемся, отправились сегодня в Турсунзаде, взяв с собой ветеринара из столичной государственной ветклиники Диловара Алиева.

Он сделал операцию собаке прямо в подъезде дома, в котором ее раненную и с щенками приютили местные жители и выхаживали все эти дни.

«Собака отрешенно лежала в подъезде со своими двумя щенками, которые пили молоко. Нас ждали жильцы дома, которые сразу же принесли все необходмое для операции: пеленки, одеяла, теплую воду. Там же в подъезде ветеринар, сделав наркоз, и провел операцию», - рассказала «АП» одна из активисток Наргис Хамрабаева.

По ее словам, глазное яблоко хоть и повреждено, но сохранено, шанс совсем маленький есть, что глаз будет сохранен.

«На голове был гнойный нарыв, вскрыли его и обработали. Из одной лапы вытащили пулю, другую обработали. В общем, настрадалась собака», - рассказала она.

По ее словам, жильцы домов, выходившие собаку после ранения, все время стояли и плакали: собака Шарик (так ее называли жители, несмотря на то, что это самка) была местной любимицей уже 2 года.

По их словам, она даже голоса никогда не подавала, дружила с дворовыми котами, любила детей.

«Операция прошла успешно, щенков приютила соседка, а Шейри (мы решили дать собаке новое прозвище, девочка все-таки) мы доставили в Душанбе, где она некоторое время будет находиться под наблюдением ветеринаров - ей прописан курс антибиотиков и другое лечение. После жители хотят забрать свою любимицу во двор, где с завтрашнего дня начнут огораживать палисадник. Будку собаке мы подарим», - рассказала Наргис Хамрабаева.

В последнее время жители Турсунзаде часто жаловались на бродячих собак. Их завелось в городе так много, что стали нападать на людей и пугать прохожих. И их стали отстреливать.

«Но стрелки не имели право стрелять собак раньше 12 часов ночи. И убивать не всех собак подряд. И это дело поручить профессионалам, так как часто они не достреливают собак в целях экономии пуль, а раненых животных обрекают на мучительную смерть», - говорят жильцы.

Тема отстрела бездомных животных обсуждается не в первый раз.

Жители Душанбе несколько раз обращалось к руководству города с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города.

Мэрия Душанбе откликнулась на обращение, председатель города поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос и пути его решения. Столичные власти также поблагодарили жителей за гражданскую инициативу, сообщили, что возле территории рынка «Корвон» будет выделено 6 соток земли для строительства приюта для животных.

А пока приюта нет, проводить расправы над животными в черте города категорически запрещено. Согласно протоколу санитарной и ветеринарной служб, специальные подразделения должны отлавливать бездомных животных, помещать их в клетки при ДЭУ, содержать там в течение 5 дней, в случае если за животным никто не обратится, отвозить на городскую свалку.

Здесь животных должны держать еще 10 дней, если никто за ними не приедет, производить отстрел, после чего трупы сбрасывать в ямы «Беккари» - сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю.

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