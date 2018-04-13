Пользователи в Таджикистане в течение последних месяцев не могут пополнить свои онлайн-кошельки посредством платежных терминалов. Значки электронных кошельков на мониторах терминалов существуют, однако операции недоступны.

В Таджикистане в основном используют электронные кошельки системы «Яндекс-деньги» и платёжного сервиса «Qiwi» для оплаты товаров и услуг через интернет и перевод денег на счета или банковские карты.

Пользователи жалуются, что не могут пополнить свои кошельки через платежные терминалы уже второй месяц.

«Обошла все терминалы в центральной части столицы, однако пополнить кошелек так и не удалось. Связалась с операторами, они говорят, что данная услуга временно приостановлена, не объяснив, при этом, в чем причина», - сказала «АП» одна из пользователей «Яндекс-кошелька».

В платежных системах, которым принадлежат терминалы, говорят, что данный вопрос связан с изменениями в законодательстве страны касательно платежных услуг.

«Это связано с упорядочением деятельности поставщиков платежных услуг со стороны Нацбанка, которые они оказывают в частности посредством платежных терминалов», - отметил источник.

В платежных системах уверяют, что проблема полностью решится уже на следующей неделе.

В Нацбанке сказали «АП», что те платежные системы, которые получили лицензию регулятора, функционируют без каких-либо ограничений.

«Все зависит от каждой платежной системы, они должны заключить договора и наладить свою работу на основе законодательства. Оказывать же или не оказывать ту или иную платежную услугу посредством своих терминалов, будут решать уже сами платежные системы», - сказал источник.

Дополнительно письменные разъяснения по этому вопросу в НБТ обещают предоставить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что поставщики платежных услуг должны получить лицензию НБТ на осуществление своей деятельности на территории РТ до начала апреля этого года.

«Деятельность операторов платежной системы, которые не будут получать лицензию, считается незаконной», - говорилось в сообщении регулятора.

Дело в том, что, согласно принятому закону «О платежных и платежных системах», коммерческие компании, которые занимаются приемом платежей посредством терминалов самообслуживания, должны заключить соглашения с кредитными организациями и действовать в качестве банковских платежных агентов.

«Данным компаниям, в соответствии с требованиями закона и установленными нормативными актами, нужно заключить соглашения с кредитными организациями и продолжать свою деятельность в качестве банковских платежных агентов», - говорится в сообщении.

Данный закон регулирует деятельность поставщиков платежных услуг, в том числе и по переводу электронных денежных средств, банковских платёжных агентов и субагентов, операторов платёжной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры, устанавливает требования к организации деятельности платёжной системы и порядок надзора за платежной системой.

В данном законе, с целью укрепления контроля за проведением платежей и обеспечения прозрачности в деятельности по приёму платежей, также установлены требования к деятельности банковских платёжных агентов/субагентов и использованию автоматизированных терминалов самообслуживания.

Согласно требованиям принятого закона, компании, занимающиеся приёмом платежей, должны получить лицензию на осуществление деятельности оператора платёжных систем или осуществлять приём платежей, как банковские платёжные агенты кредитных организаций.

Специалисты в области финансового посредничества считают, что новое законодательство способствует прозрачности канала поступления денег, а также имеет определенную выгоду для пользователей электронных кошельков.

«Раньше непонятно было, откуда и куда причислялись деньги. Теперь Нацбанк хочет, чтобы все было прозрачно. Данная мера является одним из элементов борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма», - сказал финансовый аналитик Раджаб Салимов.

Специалист также отметил пользу, которую получат владельцы электронных кошельков от этих нововведений.

«Раньше они при пополнении своих кошельков таджикской валютой предварительно не знали, каким образом будет происходить конвертация и сколько российских рублей поступит им на счет. Теперь же, по требованию Нацбанка, комиссия и конвертация сразу же должна отображаться на мониторе терминала. То есть, человек уже при пополнении счета должен видеть, сколько рублей ему должно попасть на кошелек. Это, естественно, будет на пользу потребителям», - пояснил он.

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