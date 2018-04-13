США выразили обеспокоенность продлением срока содержания под стражей руководителя сборной команды КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидова и призвали власти Таджикистана ускорить процесс рассмотрения его дела.

Об этом говорится в заявлении исполняющей обязанности замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс (Michele Siders).

«Этот арест отражает тенденцию усиливающегося давления на свободу СМИ в Таджикистане, что вынудило ряд журналистов покинуть страну и привело к закрытию нескольких независимых средств массовой информации», — отмечается в заявлении. США указывают, что Таджикистан как член ОБСЕ должен придерживаться своих обязательств в отношении свободы выражения мнений, в том числе для представителей СМИ, и соблюдать Всеобщую декларацию прав человека Международный пакт о гражданских и политических правах.

«Мы настоятельно призываем Таджикистан незамедлительно расследовать дело Мирсаидова и обеспечить необходимые процессуальные меры защиты в его уголовном процессе, а также полностью выполнять свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнений», — заключает г-жа Сайдерс.

Напомним, Хайрулло Мирсаидова задержали 5 декабря. Мирсаидову предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) Таджикистана - в присвоении или растрате (статья 245), возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды (статья 189), подделке документов (статья 340) и заведомо ложном доносе (статья 346).

4 апреля срок расследования уголовного дела в отношении Хайрулло Мирсаидова был продлен еще на два месяца.

Он на данный момент находится в СИЗО города Худжанд. 5 апреля должен был завершиться четырёхмесячный срок предварительного задержания Мирсаидова.

«Однако по просьбе прокурора в целях полного и объективного расследования дела ещё раз срок продлен на два месяца. Нам ещё нужно время», - сообщила «АП» старший помощник прокурора Согдийской области Гульчехра Гаибназарова.

В частности, по ее словам, они ждут ответа на запрос из Москвы.

«Мы до сих пор не получили ответ на запрос, который прокуратура Согдийской области отправила руководству Международного движения КВН в Москву по делу Мирсаидова, по этой причине необходимо было продлить срок», - сказал она.

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