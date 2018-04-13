Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 13 апреля, в столичном Дворце нации принял верительные грамоты у новоназначенных послов пяти государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту Таджикистана свои верительные грамоты вручили новые главы диппредставительств Азербайджана - Гасан Дилсуз оглу Маммедзаде, Узбекистана - Эргаш Шоисматов, Египта - Ихаб Ахмад Талат Наср, Словакии - Ян Бори и Кубы - Эмилио Певида Пупо.

Эмомали Рахмон и новые главы диппредставительств в РТ Пресс-служба президента РТ

Эмомали Рахмон поздравил дипломатов с началом их миссии в Душанбе и выразил уверенность в том, что они послужат в деле развития отношении своих государств с Таджикистаном.

Глава Таджикистана отметил, что официальный Душанбе уделяет особое внимание наращиванию сотрудничества со странами СНГ, Центральной Азии, арабского мира, Евросоюза, Америки.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что для достижения положительных результатов в ходе выполнения своих обязанностей дипломатам необходимо обратить особое внимание на координацию деятельности своих стран с Таджикистаном в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, другими явлениями транснациональной преступности.

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