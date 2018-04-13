Соединенные Штаты рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов, передает Newsru.com.
Целями могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое, по данным Вашингтона, производит химоружие. В каких районах находятся эти объекты, не сообщается.
В настоящее время командование сирийскими правительственными войсками перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются ВКС РФ, в надежде, что США не станут наносить удары по российским объектам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. По ее словам, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по времени.
11 апреля Трамп написал в своем Twitter, что России нужно готовиться к американской ракетной атаке по Сирии. За два дня до этого он сообщил, что в течение 48 часов примет решение об ответе США на предполагаемую химатаку в Думе, в результате которой, по данным правозащитников, погибли десятки человек. США обвинили в инциденте сирийский режим Башара Асада, а также заявили о причастности России к химатаке. Готовность поддержать США в проведении военной операции в Сирии выразили Франция и Великобритания.
Накануне Трамп заявил, что удар по Сирии может быть нанесен "очень скоро или совсем не скоро".
Сегодня, 13 апреля, в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации вокруг Сирии. Встреча созвана по инициативе России, сообщил ТАСС пресс-секретарь представительства России при ООН Федор Стржижовский. Накануне российская сторона призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета.
О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения обнаружила симптомы отравления химическими веществами у 500 человек, еще более 70 человек, укрывавшихся в подвалах, погибли.
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Вася5 часов назад
Вовсе янки распоясались, а что у Вовчика кишка тонка? Всё оправдывается, да упрашивает. Будь мужиком уже.Шарахни так, чтоб разбежались эти тараканы! А то всё бла-бла-бла. Или боишься? Тогда отдай пост Верховного Маше Захаровой!
Не важно Вася3 часа назад
Так может сделать каждый, это не политическое решение. Такими словами раскидываться может только такой как ты Вася. За них ответить так то нужно. Посмотрим на Трампа как он ответит за свои слова. Не надо шутить с РФ. Это держава которая все своё существование воевала. Поверь и сил и опыта хватит...