Национальный банк Таджикистана для укрепления банковской системы страны и развития финансового посредничества в стране в среднесрочной перспективе планирует реализовать ряд мер.

Намечено, в частности, укрепить защиту прав и интересов банковских клиентов, доверие людей к банкам и повысить уровень финансовой культуры населения страны.

«Для обеспечения финансовой стабильности банковской системы и ее защиты от влияния внешних и внутренних факторов, реализуется макропруденциальная политика и политика управления рисками», - говорится в Прогнозе денежно-кредитной политики РТ на 2018 год и среднесрочной перспективе.

Эти инициативы регулятора предполагают «мониторинг и надзор за выполнением кредитными организациями пруденциальных нормативов и принятие мер по снижению рисков банковской системы.

Специалисты НБТ считают первоочередной необходимостью «усовершенствование нормативных баз контроля и надзора для обеспечения устойчивой деятельности банковской системы».

В регуляторе отмечают целесообразность реализации в среднесрочной перспективе (2018-2020 годы) целого ряда мер, которые, по мнению аналитиков банка, поспособствуют «укреплению банковской системы страны и развитию финансового посредничества».

В частности, усовершенствование нормативно-правовых актов для улучшения устойчивости банковской системы, усиление банковского надзора и повышение его эффективности, повышение уровня корпоративного управления в кредитных организациях, улучшение метода оценки и управления рисками, расширение деятельности микрофинансовых организаций посредством перехода от количества к качеству.

Наряду с другими многочисленными мерами, которые намечается осуществить в этом и ближайшие два года, планируется также усиление защиты прав и интересов клиентов банковской системы, а также укрепление доверия населения к банковской системе и повышение его финансовой культуры.

Отметим, что банковская система Таджикистана третий год переживает непростые времена: ряд банков потеряли свои лицензии и на данный момент продолжается процесс их ликвидации, некоторые другие системообразующие банки страны находятся на грани банкротства. Многие клиенты этих банков до сих пор не могут вернуть свои средства, что, естественно, негативно сказалось на общем доверии населения страны к банковской системе.

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