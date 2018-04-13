Президент Шавкат Мирзиёев подписал 12 апреля указ, предусматривающий кардинальное реформирование органов таможенной службы.

В документе отмечается, что с 1 июля 2018 года вводится новый порядок, согласно которому будут отменены выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, таможенное оформление идентичных товаров, карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, передает CA-News.

Вводится практика предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию Узбекистана.

Отныне в структуре Государственного таможенного комитета Узбекистана в пределах общей штатной численности будет создан ряд управлений: по внедрению передовых и инновационных методов таможенного администрирования; по мониторингу и оценке рисков и Управление мониторинга внешнеторговых операций и таможенной статистики.

Кроме того, документом установлено, что 26 января является Днем сотрудников органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus