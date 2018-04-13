Апелляционная коллегия сняла с экс-главы Минэкономразвития ограничение на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода из колонии, в остальном приговор остался без изменений, передает ТАСС.

Вступил в силу обвинительный приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, который получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей за получение взятки в $2 млн.

Апелляционная коллегия сняла с Улюкаева ограничение на занятие государственных должностей в течение восьми лет после выхода из колонии.

"В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменений", - говорится в решении суда.

Защита экс-главы Минэкономразвития обжалует решение Мосгорсуда в кассационной инстанции. "Конечно, мы обжалуем данное решение в кассации", - сказала ТАСС адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.

Жалобу защиты на приговор суд отклонил. Ранее в четверг его адвокаты просили также суд оправдать его либо изменить наказание на условное.

Приговор Улюкаеву был оглашен 15 декабря 2017 года в Замоскворецком суде Москвы. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, назначил штраф в размере 130 млн рублей и запретил занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания. Государственных наград он лишен не был.

Он стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

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