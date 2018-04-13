В аргентинском городе Пилар с полицейского склада пропало 540 килограммов марихуаны.

Когда пропажа наркотика, хранившегося на складе около двух лет, была обнаружена, сотрудники полиции заявили, что марихуану съели мыши, передает Медуза.

Эксперты из университета Буэнос-Айреса в этом усомнились, указав, в частности, что мыши вряд ли могли счесть марихуану съедобной и не смогли бы выжить, если бы все-таки съели такое количество наркотика.

Восемь полицейских отстранены от работы. В начале мая они должны предстать перед судом, который решит, стала ли пропажа марихуаны «результатом умысла или небрежности».

Всего на складе хранилось шесть тонн марихуаны. Пропажу наркотика заметил новый комиссар полиции — теперь в числе подозреваемых его предшественник.

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