Нам требуются:
Заместитель директора Службы маркетинга
Нам нужен креативный человек, обладающий знанием рынка, опытом работы в рекламе и желанием зарабатывать больше – для компании и для себя! В нашей дружной команде надо будет включать свой мозг, креатив и драйв. Ты должен уметь создавать привлекательные коммерческие предложения, придумывать интересные ивенты и сногсшибательные рекламные кампании по продвижению идей, товаров и услуг наших многочисленных клиентов.
Если это все тебя заинтересовало, то бери свой позитив и креатив и скорее давай к нам. Творческая атмосфера и высокая зарплата уже ждут тебя!
Требования:
- Опыт работы в маркетинге и рекламе, в интернет-маркетинге, опыт активных продаж, опыт привлечения новых клиентов;
- Опытный пользователь ПК - MS Office, Интернет (умение работы с графическими редакторами - это плюс!);
- Личные качества: инициативность, системность мышления, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность.
Обязанности:
- Разработка коммерческих предложений, планирование и проведение рекламных кампаний и ивентов, подготовка презентаций;
- Развитие клиентской базы (ведение имеющихся клиентов и активный поиск новых);
- Ведение переговоров, заключение договоров, выстраивание долгосрочных партнёрских отношений.
Менеджер социальных сетей
Мы ищем талантливого человека, который знает и любит социальные сети (FB, Instagram, OK, VK, Twitter), имеет опыт и реальные кейсы работы в социальных сетях.
Требования:
- Опыт работы по направлению не менее 2 лет. Опыт работы в СМИ приветствуется
- Грамотный русский язык, знание таджикского приветствуется
- Опыт работы с Яндекс.Метрикой и Google Analytics
- Креативность и творческий подход
- Опыт работы с Photoshop
Обязанности:
- Продвижение и раскрутка аккаунта в соцсетях
- Работа с блогерами
- Реклама в сообществах
- Привлечение целевой аудитории
- Разработка новых идей для продвижения
- Комплексное ведение рекламных кампаний в соцcетях: VK, OK, Facebook, Instagram (ежедневное графическое и текстовое наполнение, вовлеченность и поддержание активности и т.д.).
- Таргетированная реклама, медийная и контекстная реклама, реклама в сообществах.
- Ведение групп компании в соцсетях, привлечение новых читателей через соцсети.
Условия:
- Оформление по ТК;
- Заработная плата по результатам собеседования (оплачивается без задержек);
- Свободный стиль одежды;
- Дружная команда.
Заинтересованные лица могут прислать свое резюме на адрес office@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”
Фоторедактор
Нам нужен ваш профессионализм, умение работать в программах фото-редакторах, ваше желание развиваться и придумывать интересные идеи для наших фотоисторий.
Обязанности:
- Обработка готовых фотоматериалов в фоторедакторах
- Съемки с мест событий
- Подбор фотоматериалов к контенту (газета, сайт, видео)
- Умение оценивать качество поступающих иллюстративных материалов и их коррекция при необходимости
- Проверка и обработка текстовых данных (внесение в базу)
- Работа с архивом фотографий, фотобанками.
Требования:
- На этой позиции нам нужен специалист с творческим мышлением, хорошим художественным вкусом.
- Мы приветствуем смелые идеи и новации
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
- Навыки работы в фоторедакторах. Опыт в создании инфографик приветствуется
- Умение качественно работать с фототехникой и его программным обеспечением.
- Наличие портфолио
Условия:
- Оформление по ТК;
- Заработная плата по результатам собеседования (оплачивается без задержек);
- Дружная команда.
Заинтересованные лица могут прислать свое резюме на адрес newspaper@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”
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