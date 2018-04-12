Высокопоставленные должностные лица из ОБСЕ и правительства Таджикистана, а также представители гражданского общества оценили уровень сотрудничества в 2017 году и разработки совместного программного видения на 2019 год.

Встреча прошла накануне, 11 апреля, в Душанбе.

Встреча является первым из двух ежегодных консультаций в рамках нового формата «Платформа партнерства между ОБСЕ и Таджикистаном», направленных на укрепление сотрудничества между Офисом программ ОБСЕ в Душанбе и Таджикистаном на основе непосредственного партнерства, местного соучастия, открытости и прозрачности, сообщили «АП» в Офисе программ ОБСЕ в Душанбе.

Глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля пояснила, что с 2007 года ОБСЕ встречалась с таджикскими коллегами раз в год в формате Целевой группы. В соответствии с обновленным мандатом, который отражает всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, собрания Партнерской платформы открывают новый сезон сотрудничества в трех измерениях безопасности.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы наши усилия отвечали потребностям принимающей страны и соответствовали принципам и обязательствам ОБСЕ. В дополнение к нашей всесторонней работе в военно-политическом и человеческом измерениях, мы с нетерпением ожидаем совместной работы с правительством и гражданским обществом Таджикистана, чтобы усилить нашу поддержку в экономическом и экологическом измерении», - заявила Юрьёля.

Замглавы МИД РТ Исматулло Насреддин отметил, что нынешняя реальность Таджикистана полностью отличается от прошлых лет, и что под руководством президента «мы должны всесторонне сотрудничать со всеми международными и региональными организациями, в том числе с ОБСЕ, на благо нашей страны».

«Министерство иностранных дел выступило в качестве координатора деятельности ОБСЕ и отношений с таджикскими министерствами и ведомствами, чтобы это сотрудничество приобрело новую форму. Наша сегодняшняя встреча отличается от предыдущих. Прежде всего, используя возможность, представленную на этом заседании, мы стремимся четко и открыто выражать наши потребности и предложения коллегам из ОБСЕ», - сказал Исматулло Насреддин.

Директор Центра по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ Марсель Пешко признал важную роль Таджикистана в ОБСЕ в продвижении региональной безопасности и стабильности. «Мы особенно ценим поддержку Таджикистана в процессе взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. Таджикистан идеально расположен для поддержки регионального процесса стабилизации и интеграции, в том числе благодаря работе Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава», - сказал Пешко.

Председатель Консультативного комитета по управлению и финансам и представитель Итальянского председательства ОБСЕ и «Тройки ОБСЕ» Марко Лападура, который принял участие в совещании, подчеркнул важность работы Офиса программ в Душанбе для поддержки правительства в деятельности, касающейся всех трех измерений.

В Офисе программ ОБСЕ в Душанбе отметили, что совещание собрало ценные отзывы от правительственных партнеров и гражданского общества, которые будут использованы для дальнейшего улучшения программной работы в трех измерениях.

Ожидается, что второе совещание Партнерской платформы состоится летом, с тем, чтобы обсудить конкретные мероприятия, запланированные на 2019 год.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus