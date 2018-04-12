Таджикский путешественник Фарход Калонов, который четвёртый год подряд реализует проект «Мы – таджики», 1 июня отправится в одиночный автопробег вокруг земного шара. Он собирается преодолеть более 100 тыс. км пути в течение одного года. За это время таджикский экстремал намерен провезти флаг Таджикистана через территорию 50 стран пяти континентов планеты.
В интервью Asia-Plus, который стал его информационным партнером, Фарход Калонов отметил уникальность своего проекта.
«Патриотическое движение «Мы – таджики» - проект международного уровня, аналогов которого нет не только в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии. Цель – провезти национальный флаг по всему пути движения, пропаганда здорового образа жизни, повышение узнаваемости нашей страны, привлечение иностранных туристов в Таджикистан», - сказал Фарход.
Предыдущие туры проекта «Мы – таджики», который начался в 2015 году, проходили на мотоцикле. Общая протяженность пройденного пути по странам СНГ, Турции, Европы, США, Ближнему и Дальнему Востоку, не считая поездки по соседним странам, составила более 100 тыс. км.
«Идея пришла с путешествий. Я раньше часто путешествовал, но не было глобальной цели. Катался на свое удовольствие. И в какой-то момент понял, что нужно расширить границы своих возможностей. Не нашел ничего лучшего, чем сделать это под патриотическим лозунгом. Так родился проект «Мы – таджики». За три года провели 4 мотопробега», - сказал он.
В новом сезоне Фарход решился проехать по всему миру.
«Этот проект охватывает 50 стран, около 1000 городов, примерно 100 тыс. км пути. Такой проект в странах Центральной Азии никто еще не осуществил, за исключением одного казахстанского путешественника, который проехал вокруг земного шара на мотоцикле», - отметил он.
На этот раз Фарход Калонов решил ехать на машине, а не на мотоцикле.
«Есть много причин того, что выбор пал на автомашину. Одна из них – часть путешествия придется на зимнее время, когда невозможно передвигаться на мотоцикле, а переждать зиму где-нибудь не хочется. Был и другой вариант – выбрать такой маршрут, чтобы не попасть в зимний период. Но этот путь тоже был отвергнуть. На машине все-таки легче ехать. По своему опыту я знаю, что такое езда на мотоцикле на длинные расстояния. Если сильно устаешь, а это случится, то есть большая вероятность оказаться в беде. Во время пробега «Километры добра» в 2017 году на обратном пути из Владивостока я сильно устал, замерз и попал в ДТП с «КамАЗом». Отделался травмой ребра, и долечился дома», - рассказал Фарход.
Машину Toyota Land Cruiser 76 таджикский байкер, а теперь и автопутешественник, так оборудовал, что в ней можно жить, спать, готовить еду, даже купаться, такой маленький домик на колесах, в котором он предполагает провести один год своей жизни. Это даст возможность ему сэкономить на гостиницах и питании.
Фарход Калонов рассказал также о преимуществах своей машины.
«Toyota Land Cruiser 76» очень любят охотники и любители путешествий на природе. Это - неприхотливая машина на дизельном топливе. Расход - 12 литров на 100 км. При ее весе это довольно экономично. Она - именно та машина, на которой нужно отправиться в кругосветку», - сказал он, отметив, что готовится к кругосветке уже три месяца.
«Я путешествую 5 лет, есть опыт. Все заранее изучено и распланировано по дням. Например, знаю, в каком месте буду через 67 дней или 109. Логистика вся проведена. Просчитал финансы, сколько уходит на дорогу, на еду, топливо, визы, паромы, трансферы», - отмечает Фарход.
В отличие от предыдущих походов, на этот раз никто из партнеров Фархода не изъявил желание поехать с ним в кругосветное путешествие.
«Людям страшно выбиваться из жизни на целый год, - говорит Фарход. - На самом деле это не так. Ты не выбиваешься, а возможно, проживешь ее намного интереснее, чем обычный обыватель, который живет по принципу «Дом - работа – дом». Друзья, которые раньше поддерживали меня в мотопутешествиях, повзрослели, обзавелись семьями. Поэтому я их понимаю. А я сам экстремальный человек, семья тоже экстремальная, полная поддержка семьи, у меня очень надежный тыл. Поэтому смело иду вперед».
Фарход сообщил, что первое в истории Таджикистана кругосветное путешествие начнёт свой отсчет 1 июня с площади Исмоили Сомони (если власти разрешат).
Он с оптимизмом смотрит на успех своей смелой затеи.
«Половина пути мне знакома, - говорит он. – Но не знаю, как будет в Африке и Южной Америке. Разные страны, наверное, там будет сложно. Однако я надеюсь всегда на лучшее, потому что несу добро».
Эти слова он говорит не просто так. Дело в том, что Общественная организация «СИДА» - Центр поддержки родителей детей с синдромом Дауна» выбрала таджикского путешественника Послом доброй воли. Поэтому его акция не только патриотичная, но и благотворительная.
«Буду нести посыл доброй воли всем людям планеты, что дети с синдромом Дауна - такие же члены общества, как и все», - подчеркнул он.
Фарход Калонов, совершая кругосветное автопутешествие, хочет внести свою лепту в инициативу президента РТ Эмомали Рахмона, который объявил 2018 год в Таджикистане Годом туризма и ремесленничества.
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Роберт Мугабе56 минут назад
Пафосно. Мы таджики. Даже противно. Ну развлекается Калонов.
хаджи2 часа назад
удачи!
ANF2 часа назад
На какие средства он катается по миру? Судя по вашей статье, он не утруждает себя работой - месяцами рассекает на мотоцикле
ilhom3 часа назад
круто, я тоже так хочу, молодец искатель приключений, счастливого пути.