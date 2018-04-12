Таджикский путешественник Фарход Калонов, который четвёртый год подряд реализует проект «Мы – таджики», 1 июня отправится в одиночный автопробег вокруг земного шара. Он собирается преодолеть более 100 тыс. км пути в течение одного года. За это время таджикский экстремал намерен провезти флаг Таджикистана через территорию 50 стран пяти континентов планеты.

В интервью Asia-Plus, который стал его информационным партнером, Фарход Калонов отметил уникальность своего проекта.

«Патриотическое движение «Мы – таджики» - проект международного уровня, аналогов которого нет не только в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии. Цель – провезти национальный флаг по всему пути движения, пропаганда здорового образа жизни, повышение узнаваемости нашей страны, привлечение иностранных туристов в Таджикистан», - сказал Фарход.

Предыдущие туры проекта «Мы – таджики», который начался в 2015 году, проходили на мотоцикле. Общая протяженность пройденного пути по странам СНГ, Турции, Европы, США, Ближнему и Дальнему Востоку, не считая поездки по соседним странам, составила более 100 тыс. км.

«Идея пришла с путешествий. Я раньше часто путешествовал, но не было глобальной цели. Катался на свое удовольствие. И в какой-то момент понял, что нужно расширить границы своих возможностей. Не нашел ничего лучшего, чем сделать это под патриотическим лозунгом. Так родился проект «Мы – таджики». За три года провели 4 мотопробега», - сказал он.

В новом сезоне Фарход решился проехать по всему миру.

«Этот проект охватывает 50 стран, около 1000 городов, примерно 100 тыс. км пути. Такой проект в странах Центральной Азии никто еще не осуществил, за исключением одного казахстанского путешественника, который проехал вокруг земного шара на мотоцикле», - отметил он.

На этот раз Фарход Калонов решил ехать на машине, а не на мотоцикле.

«Есть много причин того, что выбор пал на автомашину. Одна из них – часть путешествия придется на зимнее время, когда невозможно передвигаться на мотоцикле, а переждать зиму где-нибудь не хочется. Был и другой вариант – выбрать такой маршрут, чтобы не попасть в зимний период. Но этот путь тоже был отвергнуть. На машине все-таки легче ехать. По своему опыту я знаю, что такое езда на мотоцикле на длинные расстояния. Если сильно устаешь, а это случится, то есть большая вероятность оказаться в беде. Во время пробега «Километры добра» в 2017 году на обратном пути из Владивостока я сильно устал, замерз и попал в ДТП с «КамАЗом». Отделался травмой ребра, и долечился дома», - рассказал Фарход.

Карта маршрута Фархода Фото Фархода Калонова 1 /4

Машину Toyota Land Cruiser 76 таджикский байкер, а теперь и автопутешественник, так оборудовал, что в ней можно жить, спать, готовить еду, даже купаться, такой маленький домик на колесах, в котором он предполагает провести один год своей жизни. Это даст возможность ему сэкономить на гостиницах и питании.

Фарход Калонов рассказал также о преимуществах своей машины.

«Toyota Land Cruiser 76» очень любят охотники и любители путешествий на природе. Это - неприхотливая машина на дизельном топливе. Расход - 12 литров на 100 км. При ее весе это довольно экономично. Она - именно та машина, на которой нужно отправиться в кругосветку», - сказал он, отметив, что готовится к кругосветке уже три месяца.

«Я путешествую 5 лет, есть опыт. Все заранее изучено и распланировано по дням. Например, знаю, в каком месте буду через 67 дней или 109. Логистика вся проведена. Просчитал финансы, сколько уходит на дорогу, на еду, топливо, визы, паромы, трансферы», - отмечает Фарход.

В отличие от предыдущих походов, на этот раз никто из партнеров Фархода не изъявил желание поехать с ним в кругосветное путешествие.

«Людям страшно выбиваться из жизни на целый год, - говорит Фарход. - На самом деле это не так. Ты не выбиваешься, а возможно, проживешь ее намного интереснее, чем обычный обыватель, который живет по принципу «Дом - работа – дом». Друзья, которые раньше поддерживали меня в мотопутешествиях, повзрослели, обзавелись семьями. Поэтому я их понимаю. А я сам экстремальный человек, семья тоже экстремальная, полная поддержка семьи, у меня очень надежный тыл. Поэтому смело иду вперед».

Фарход сообщил, что первое в истории Таджикистана кругосветное путешествие начнёт свой отсчет 1 июня с площади Исмоили Сомони (если власти разрешат).

Он с оптимизмом смотрит на успех своей смелой затеи.

«Половина пути мне знакома, - говорит он. – Но не знаю, как будет в Африке и Южной Америке. Разные страны, наверное, там будет сложно. Однако я надеюсь всегда на лучшее, потому что несу добро».

Эти слова он говорит не просто так. Дело в том, что Общественная организация «СИДА» - Центр поддержки родителей детей с синдромом Дауна» выбрала таджикского путешественника Послом доброй воли. Поэтому его акция не только патриотичная, но и благотворительная.

«Буду нести посыл доброй воли всем людям планеты, что дети с синдромом Дауна - такие же члены общества, как и все», - подчеркнул он.

Фарход Калонов, совершая кругосветное автопутешествие, хочет внести свою лепту в инициативу президента РТ Эмомали Рахмона, который объявил 2018 год в Таджикистане Годом туризма и ремесленничества.

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