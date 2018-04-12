Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев каждый день упражняется письму на латинице. Об этом он сказал 12 апреля на презентации учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», сообщает CA-NEWS.

По его словам, перевод казахского алфавита на латинскую графику - событие, имеющее большое значение для страны и не имеющее аналогов.



Назарбаев отметил, что Казахстан, как независимое, суверенное государство, выбрало свой алфавит, свою письменность. В каждой стране такое событие считается важным и незабываемым.



«Мы это сделали для того, чтобы Казахстан смог войти в число мировых лидеров, чтобы наш язык развивался. Постепенно мы должны начать внедрение нового алфавита. Я сам ежедневно пишу на этом алфавите слова Абая, свои мысли. По-моему, это не так сложно», - сказал президент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также призвал родителей обучать своих детей иностранным языкам.

"Наше поколение не учило языки, так как задача родителей была выжить, до детей руки не доходили", - отметил он.

Владение несколькими языками, по его словам, не только повышает конкурентоспособность, но и открывает большие возможности: в стране тысячи зарубежных компаний, которым нужны работники, знающие языки.



"Поэтому мы делаем все, чтобы наши дети получали знания на трех языках. Ничего плохого здесь нет", - отметил Н.Назарбаев.

Назарбаев также считает необходимым сокращать количество университетов. По его словам, сейчас в республике функционируют 130 вузов, но нужно качество, а не количество.

Он отметил, что государственные университеты отстают от частных по IT, инженерии, техническим специальностям.



Глава РК призвал объяснить молодежи, что не надо учиться в вузе ради диплома.

«Сколько таких, у которых по 2-3 диплома, но работу найти не могут. Если студенты с 3-4 курса университета начнут тянуться к бизнесу - вот это университет. Если вузы будут привлекать работодателей - вот это университет. Мы же казахи, мы все хотели быть юристами, экономистами, бизнесменами. Где они все? Спроса нет. Поэтому мы должны быть стараться умной нацией и прививать эти стремления молодежи», - отметил Нурсултан Назарбаев.

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