Всё больше туркменистанцев выезжают за пределы страны в поисках заработка из-за безработицы в Туркменистане, в то же время, туркменские власти усиливают меры по возвращению трудовых мигрантов на родину, сообщает CA-NEWS (TM).



Как рассказывают туркменистанцы, беседовавшие с туркменской службой радио «Азатлык», в результате массового сокращения рабочих мест в последнее время увеличилось число граждан, желающих уехать в другие страны, чтобы заработать на жизнь.



«Меня недавно уволили, не заплатив даже выходного пособия. Несмотря на то, что у меня высшее образование, обойдя множество организаций и фирм я не нашёл другой работы. Цены всё растут, жизнь становится тяжелее. Мне самому пришлось уехать из страны, собрав последние деньги», - рассказал туркменистанец, пожелавший остаться неназванным.



Тем временем, из-за того, что туркменские власти, без всяких объяснений, препятствуют гражданам уезжающим в Турцию, куда в основном едут туркменские трудовые мигранты, в последнее время всё больше людей направляются в соседние государства, в том числе Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.



«Некоторые, приехав в соседние страны, пытаются уехать в Турцию, а некоторые остаются работать в этих странах», - рассказывает туркменский мигрант, работающий в настоящее время в Казахстане.



Тем временем можно наблюдать усиление мер со стороны туркменских властей по принудительному возвращению туркменистанцев из других стран, при этом не только трудовых мигрантов, но и студентов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях.



Поступают сведения о том, что органы безопасности вызывают родственников туркменистанцев, находящихся зарубежом, в том числе студентов и оказывают на них давление.



«Недавно вызвали в местный отдел полиции и потребовали возвращения моего младшего брата. Они сказали, что ему необходимо «выполнить долг перед Родиной». Предупредили, что если он не вернётся и не пройдёт службу в армии, его как дезертира привлекут к уголовной ответственности», - рассказал один из жителей Мары.



В то же время, сообщается, что у туркменистанцев, которые уже прошли военную службу и хотят ехать на учёбу за пределы страны, требуют расписку о том, что «едут не работать, а только для обучения».



«Они взяли у меня расписку о том, что как только закончится учебный год, то есть через девять месяцев я вернусь обратно. Здесь много туркменов ищут всяческие способы, чтобы не возвращаться обратно. Многие покупают фиктивные справки о том, что учатся. Их тоже можно понять, даже если они вернутся, у них нет никакой перспективы», - говорит один из туркменистанцев, в данный момент обучающийся в Казахстане.



Тем временем, в некоторых государственных учреждениях у работников также начали брать расписки о том, что они не поедут за границу на заработки. Также сообщается о том, что туркменские власти рассматривают возможность сокращения срока биометрических заграничных паспортов граждан до одного года.



Как сообщало издание со ссылкой на свои источники в Миграционной службе Туркменистана, этот шаг обусловлен попытками уменьшить количество туркменских мигрантов за границей.



Отметим, что Миграционная служба Туркменистана отказалась дать какие либо комментарии по поводу вышеуказанных сведений. Государственные медиа также отказываются комментировать эту тему.



Кроме того, власти страны молчат о безработице, являющейся основной причиной того, что туркменистанцы в поисках заработка уезжают за пределы страны. Но источники издания в правительстве в прошлом году сообщали, что уровень безработицы составляет 60 процентов.