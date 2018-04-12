Подавляющее большинство россиян считает, что в стране есть олигархи. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
94% опрошенных не сомневаются в наличии олигархов в России. Только три процента россиян заявили, что олигархов в стране нет. Столько же респондентов затруднились ответить на вопрос центра изучения общественного мнения, отмечает Медуза.
5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли.
Согласно опросу ВЦИОМ, результаты деятельности олигархов россияне чаще оценивают негативно. 44% от числа тех, кто уверен, что в РФ есть олигархи, выразили мнение, что они приносят больше вреда, чем пользы. 36% полагают, что олигархи приносят «примерно поровну и пользы, и вреда». 9% считают, что олигархи приносят больше блага.
По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, олигархов в России воспринимают «как данность, как неотъемлемый элемент отечественного бизнес-ландшафта». «Главные претензии к олигархам связаны с полукриминальным, как многие считают, происхождением их капитала и с их чрезмерным политическим влиянием», — добавил Федоров.
Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонных интервью 7-8 апреля 2018 года. В нем приняли участие 2000 россиян в возрасте от 18 лет.
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Вася1 час назад
Россия финансово оккупированная страна. Путин не защитник никакой. Там больше защитница Мария Захарова, которая на все проделки запада "выражает беспокойство". Зачем России силовые структуры, зачем армия если в открытую унижают целую страну? Ни на что не могут они решиться, потому что сами марионетки. Чуть рот откроет и сразу санкции по олигархам, чтоб не забывали хозяина