Город Дума, расположенный в регионе Восточная Гута, полностью перешел под контроль правительственных войск Сирии. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны России, поступившем в редакцию «Медузы».

12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, которые станут «гарантом соблюдения правопорядка в городе», добавили в Минобороны.

Российская сторона также продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей. Всего, по информации военного ведомства РФ, с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 166 тысяч 644 человек.

7 апреля неправительственные волонтерские организации сообщили о химической атаке в Думе, в результате которой погибли от 40 до 70 человек. Сирийские и российские военные назвали эти сообщения ложью и постановкой.

Страны Запада возложили ответственность за предполагаемую атаку на войска Башара Асада. Президент США Дональд Трамп также пообещал, что поддерживающие сирийского президента Россия и Иран «заплатят большую цену».

Власти США обсуждают планы военного удара по Сирии в ответ на химическую атаку, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Минобороны РФ, по сведениям «Коммерсанта», рассчитывает получить от Пентагона координаты целей, по которым США собираются нанести удары в Сирии.

К военной операции может присоединиться Великобритания. По данным The Telegraph, к берегам Сирии уже отправлены британские подлодки с крылатыми ракетами. Кроме того, в боевых действиях могут быть задействованы самолеты с военной базы Акротири на Кипре, добавляют источники The Times.