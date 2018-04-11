Международная организация Freedom House выпустила свежий доклад, измеряющий уровень свободы в разных странах мира. В новом докладе международная организация назвала несвободными "укоренившимися автократиями" Беларусь, Россию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, сообщает CA-NEWS (UZ).

Как и в прошлом году, Россия названа в нем несвободной страной. Несвободными названы также Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан получили наинизшие оценки за то, что там "подавляют политических конкурентов и преследуют независимых активистов и журналистов, которые осмеливаются говорить", – сказано в докладе.



При этом эксперты Freedom House признали, что ситуация со свободой слова в Узбекистане изменилась в лучшую сторону со времен смерти Ислама Каримова, и даже назвали происходящее в этой стране "светлым пятном".

Рейтинг свободы в Узбекистане по итогам 2017 года вырос впервые за последние два десятка лет.

"В этом году светлыми пятнами стали Македония, Узбекистан и Эстония...Умеренная оттепель Узбекистана после смерти президента в августе 2016 года показала первые улучшения с 2005 года. Несмотря на то, что страна была лучшей по показателям в опросе, показатель Эстонии улучшился сразу по трем категориям", - отмечается в докладе.

"Но, несмотря на небольшую оттепель в Узбекистане, новое руководство пока не в состоянии полностью сломать систему власти, которая в течение десятков лет концентрировала власть в руках одного человека", – говорится в докладе.