На севере Таджикистана началось рассмотрения судебного процесса в отношении группы лиц, намеревавшихся выехать в Сирию. На скамье подсудимых семь человек - все члены одной семьи. Среди них - четыре женщины.

Судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда приступила к рассмотрению судебного дела в отношении семи человек, членов одной семьи из джамоата Навгилем города Исфара.

Источник «АП» отметил, что 47-летний член этого семейства, который и стал организатором выезда всех остальных членов семейства в Сирию, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 187 часть 2 (Организация преступного сообщества (преступной организации), 307 прим 3 часть 2 (Организация деятельности экстремистской организации) и 401 прим 1 (Незаконное вовлечение граждан Республики Таджикистан и постоянно проживающих в Республике Таджикистан лиц без гражданства для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) Уголовного Кодекса Таджикистана.

Еще шесть членов семьи обвиняются по статьям 32 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление ) и 401 прим 1 УК РТ.

Члены этого исфаринского семейства из 27 человек решили в марте прошлого года отправиться на войну в Сирию, они выехали из Таджикистана в Алма-Ату, прожили там 2 месяца и далее направились в Турцию, где пробыли еще 4 месяца. В конце 2017 года они попытались перейти госграницу Турции в городе Хатайи и выехать в сирийский город Идлиб: 18 человек перешли линию границы и находятся на данный момент в Сирии, а 9 членов этой семьи были задержаны спецслужбами Турции, и переданы Таджикистану.

В суде отметили, что среди задержанных в Турции была одна несовершеннолетняя девочка, и одна больная женщина: в отношении них уголовное дело возбуждено не было.

Напмоним, на пресс-конференции по итогам 2017 года председатель Согдийского областного суда Бахтиёр Окилзода сообщил журналистам, что в том году суды области рассмотрели 165 уголовных дел (2016-132) террористического и экстремистского характера в отношении 257 (2016-305) жителей области, среди которых – одна женщина и трое несовершеннолетних. Также 16 уголовных дел рассмотрели суды городов и районов Согдийский области в отношении жителей севера страны по статье 401 УК РТ.

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