Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем твиттере он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны, пишет Медуза.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, они прилетят: хорошие, новые и "умные"! Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие от этого!» — написал он.

Утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии. «Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — процитировал его местный телеканал Al Manar.

Ранее США пообещали ответить на действия сирийских властей, которых они обвинили в применении химического оружия в городе Дума. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus