Tajikistan’s investment portfolio rose 13 percent (339 million U.S. dollars) in a year to March 31, 2018, reaching 28.1 billion somoni (equivalent to 3.19 billion U.S. dollars), according to the State Committee on Investments and State-owned Property Management (GosKomInvest).

