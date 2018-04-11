Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Брэд Пейтон
Актеры: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Наоми Харрис
Премьера в Душанбе: 12 апреля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом
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Snsor4 часа назад
Кроме самого большого экрана на планете, и непонятного расписания ничего больше предложить не можете?