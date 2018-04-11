В день столицы, который отмечается ежегодно в третью субботу апреля, и выпадает в этом году на 21 апреля, в Душанбе состоятся различные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: гулянья пройдут во всех парках города. Кроме того, мэрия Душанбе проведет массовый обряд обрезания (хатнасур) для мальчиков из малообеспеченных семей.

В пресс-службе столичной мэрии «АП» сообщили, что главное событие, которое пройдет в честь Дня столицы — Международный полумарафон. Он пройдет в Душанбе уже в девятый раз. В нем примут участие бегуны из 16 стран: Германии, Австрии, Беларуси, Ирана, Афганистана, России, Швейцарии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.

Общий призовой фонд состязаний — 398 тыс. сомони. В целом призы получат первые шесть легкоатлетов, преодолевших маршрут в 21 километр.

Победители среди женщин и мужчин, занявшие с 1-го по 6-е место, получат призы в размере от 13 тыс. 350 до 31 тыс. 150 сомони.

Международный полумарафон стартует у комплекса «Наврузгох» и пройдет через проспект Хофизи Шерози, махаллю Ходжамбиё, пост ГАИ «Чорбог», проспект Рудаки и закончится на площади «Дусти» у памятника Исмоили Сомони.

Планируется, что чествовать победителей будет сам мэр города Душанбе Рустам Эмомали.

В этот день массовые гулянья, спортивные соревнования и концерты пройдут сразу в нескольких парках и на площадях города, в столичном "Наврузгохе" состоятся счкачки.

Относительно обряда обрезания детей из малоимущих семей в мэрии стообщили, что место проведения обряда и количество детей пока не определены.

Закончится День столицы праздничным концертом с участием звезд таджикской эстрады, однако на данный момент место концерта также не определено.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus