Восемь новых соглашений на общую сумму около 90 миллионов долларов заключены Таджикистаном с партнерами по развитию в течение первого квартала этого года. Данные документы подписаны для реализации пяти приоритетных для республики проектов, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

В сообщении говорится, что в аналогичном периоде 2017 года таких документов было подписано на сумму 37 миллионов долларов для реализации трех инвестиционных проектов.

Портфель государственных инвестиционных проектов на 1 апреля этого года содержал 68 проектов на сумму около 3,2 миллиарда долларов.

«Данный показатель превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 339 миллионов долларов или на 13%», - подчеркивается в сообщении.

В пакете, в частности, 23 грантовых, 14 кредитных проектов и 31 проект со смешенным финансированием.

«В рамках реализации действующих проектов (с начала их реализации до 1 апреля этого года) освоен 1 миллиард 480 миллионов долларов, что составляет 46,3% от общей суммы», - отмечают в Госкоминвесте.

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