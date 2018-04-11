На открытии торгов на Московской бирже стоимость евро превысила отметку сначала в 79, а затем и в 80 руб. Курс доллара поднялся до 64 руб. Это пиковые значения с начала весны 2016 года, передает РБК.

Курс евро в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже сегодня, 11 апреля, поднялся более чем на два рубля - до 80,1475 руб. На закрытии во вторник, 10 апреля, за один евро давали 77,85 руб.

К 10:05 курс евро несколько корректировался до 79,65 руб, оставаясь близко к 80 руб.

Стоимость доллара выросла более чем на рубль, достигнув утром отметки 64,76 руб. (стоимость на закрытии — 63,025 руб.). К 10:05 доллар стоил 64,395 руб.

Быстрое ослабление рубля началось в понедельник, 9 апреля, на фоне введения Минфином США санкций против российских компаний и крупных бизнесменов. Во вторник подорожание основных валют продолжилось, евро вырос более чем на 3 руб., поднявшись выше 78 руб., а доллар — более чем на 2,5 руб., до 63 руб.

«Среди влиявших на это факторов — увеличение валютных интервенций Минфином, рост ключевых ставок ФРС, снижение ставки в России и, соответственно, ослабление интереса инвестора к операциям carry trade», - говорил РБК Сергей Королев из «Церих Кэпитал». По его словам, введение санкций послужило триггером для ослабления российской валюты.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев отметил, что еще одной причиной ослабления рубля считает ситуацию на Ближнем Востоке. Сейчас США решают, наносить ли удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

Между тем, в Таджикистане курс доллара на наличном валютном рынке вырос по отношению к сомони, а официальный курс Нацбанка страны остался неизменным.

На сегодня $1 по курсу НБТ можно приобрести за 8 сомони 82 дирама, а в некоторых банках страны сегодня $1 приобретают за 8 сомони 84 дирама. Ранее этот показатель составлял 8 сомони 82,5 дирамов.

В то же время, наблюдается снижение курса российского рубля по отношению к сомони. Если ранее 1000 российских рублей можно было поменять за 153 сомони, то сегодня этот показатель составляет 139 сомони.

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