Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Таджикистана категорически опровергает сообщения о, якобы, введенном запрете на ввоз куриных яиц в республику.

«Никакие ограничительные меры касательно импорта куриных яиц в целом или из какой-либо отдельной страны не приняты», - сообщили «АП» в «Таджикстандарте».

Опубликованные некоторыми СМИ сообщения по поводу введения запрета на ввоз куриных яиц в Агентстве назвали не более, чем «уткой».

Отметим, что ряд электронных СМИ сообщают, что Таджикистан на неопределенное время ввел запрет на импорт куриных яиц. Данная мера, якобы, связана с тем, что за последнее время зафиксировано множество жалоб касательно качества ввозимой из соседних стран продукции.

В сообщениях отмечается, что это происходит на фоне упрощения условий пересечения таджикско-узбекской границы, в результате чего за последний месяц заметно вырос объем ввоза в Таджикистан куриных яиц из соседней страны.

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