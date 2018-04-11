Генерал-майор службы контроля за наркотиками в отставке, 67-летний Шеравлиё Мирзоавлиёев избран первым секретарем душанбинского городского комитета Компартии Таджикистана.

Об этом «АП» сообщил лидер КПТ республики Миродж Абдуллаев.

Мирзоавлиёев уроженец Муминабадского района Хатлонской области, окончил исторический факультет Таджикского госуниверситета и Киевские высшие курсы МВД СССР (1985-86). Долгие годы работал в органах ЦК ЛКСМ Таджикистана, МВД республики.

В 1999 году президентом страны был назначен первым заместителем главы Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, сейчас находится на пенсии.

Является пятнадцатикратным чемпионом Таджикистана по национальной борьбе, чемпион СССР по самбо.

Мирзоавлиёев также выдвинут кандидатом в депутаты столичного маджлиса народных депутатов от Компартии Таджикистана.

Он сменил на посту главного коммуниста Душанбе Субхона Сафиаллоева, которого подозревают в мошенничестве.

На сегодняшний день Субхон Сафиаллоев находится на свободе, но в его отношении ведется следствие. В марте текущего года Сафиаллоев досрочно сложил с себя полномочия депутата столичного маджлиса.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus