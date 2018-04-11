Народный артист Таджикистана Марат Арипов и его семья просят президента страны и мэра Душанбе помочь решить вопрос с их переселением.

Известный деятель искусств Таджикистана, киноактер, кинорежиссер Марат Арипов в эти дни живет в съемной квартире, так как, его семье до сих пор не выплатили стоимость их дома, попавшего под снос.

15:24 28 января, 2016

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"Мы жили на улице Гани Абдулло (ныне Ханифы Мавлоновой) с 1957 года, - рассказывает супруга артиста, Геновайте Арипова. - Два года назад жителям улицы раздали бумажки, подписанные председателем района Исмоили Сомони – без печати и даты. Там лишь указывается, что нам нужно представить администрации района документы на жилье, а также напоминается, чтобы воздерживались от строительства и ремонта в доме. И больше ничего. В октябре прошлого года пришли представители районного руководства и говорят: вам срок - месяц, выносите все".

По словам Ариповой, жителям предложили взамен их сносимых домов на выбор - или получить квартиру в новостройке, или же деньги.

"Еще когда нам впервые сообщили о предстоящем сносе, мой супруг с сожалением воспринял эту неприятную новость,  сильно переживал, в результате получил второй инсульт и с тех пор лежит в постели. Именно поэтому мы решили за свой дом взять деньги и затем уже купить квартиру на новостройке, спланировав ее с учетом больного мужа – оборудовать комнату, убрать все плинтуса под дверями, установить специальную ванную, и так далее. Но прошло уже почти полгода, а денег за свой дом мы еще не получили", - говорит Геновайте Арипова.

Квартиру семья сняла еще в ноябре прошлого года.

"Когда на собрании представители района сообщили о предстоящем сносе, мы одними из первых дали свое согласие на это решение властей. Мы понимаем, что есть генплан, и что многие дома, попадающие под него, будут снесены, - говорит сын Марата Арипова, Анушервон. – И тут же начали разбирать дом. Прошел месяц, но с нами за дом никто не расплатился. Тогда боясь, что в этом доме в предстоящие холода для больного отца могут возникнуть трудности, мы решили снять квартиру".

Сейчас Ариповы оказались в трудном финансовом положении. Нужны деньги на питание, лекарства, квартплату, другие нужды. Кроме того, семья собрав все средства, что было накоплено за последние годы, внесла залог за квартиру на новостройке.

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"Мы обещали владельцам дома, что рассчитаемся с ними полностью до нового года. Но вот уже шестой месяц, как безуспешно пытаемся получить деньги за свой дом. Причину затяжки мы так и не поняли. Говорят, еще не со всеми выселенцами решен вопрос с оплатой, и нам придется подождать. А сколько  еще ждать – месяц, два или больше – мы не знаем", - недоумевает супруга Арипова.

Сам известный артист хоть и переживает от всего, что сейчас происходит с его семьей, старается не падать духом.

"Каждое утро, просыпаясь, я осматривал свою комнату, где были развешаны фотографии моих близких, где была большая библиотека, откуда я брал книги и читал, - говорит Марат Арипов. - Сейчас все раздали временно знакомым, родственникам. Живем в чужом доме. Хочу обратиться к президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, мэру Душанбе Рустами Эмомали. Помогите решить нашу проблему. Я уже не молодой, и сейчас получается, почти бездомный. Хочется пожить в своем доме…".

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