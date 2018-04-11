Народный артист Таджикистана Марат Арипов и его семья просят президента страны и мэра Душанбе помочь решить вопрос с их переселением.

Известный деятель искусств Таджикистана, киноактер, кинорежиссер Марат Арипов в эти дни живет в съемной квартире, так как, его семье до сих пор не выплатили стоимость их дома, попавшего под снос.

"Мы жили на улице Гани Абдулло (ныне Ханифы Мавлоновой) с 1957 года, - рассказывает супруга артиста, Геновайте Арипова. - Два года назад жителям улицы раздали бумажки, подписанные председателем района Исмоили Сомони – без печати и даты. Там лишь указывается, что нам нужно представить администрации района документы на жилье, а также напоминается, чтобы воздерживались от строительства и ремонта в доме. И больше ничего. В октябре прошлого года пришли представители районного руководства и говорят: вам срок - месяц, выносите все".

По словам Ариповой, жителям предложили взамен их сносимых домов на выбор - или получить квартиру в новостройке, или же деньги.

"Еще когда нам впервые сообщили о предстоящем сносе, мой супруг с сожалением воспринял эту неприятную новость, сильно переживал, в результате получил второй инсульт и с тех пор лежит в постели. Именно поэтому мы решили за свой дом взять деньги и затем уже купить квартиру на новостройке, спланировав ее с учетом больного мужа – оборудовать комнату, убрать все плинтуса под дверями, установить специальную ванную, и так далее. Но прошло уже почти полгода, а денег за свой дом мы еще не получили", - говорит Геновайте Арипова.

Квартиру семья сняла еще в ноябре прошлого года.

"Когда на собрании представители района сообщили о предстоящем сносе, мы одними из первых дали свое согласие на это решение властей. Мы понимаем, что есть генплан, и что многие дома, попадающие под него, будут снесены, - говорит сын Марата Арипова, Анушервон. – И тут же начали разбирать дом. Прошел месяц, но с нами за дом никто не расплатился. Тогда боясь, что в этом доме в предстоящие холода для больного отца могут возникнуть трудности, мы решили снять квартиру".

Сейчас Ариповы оказались в трудном финансовом положении. Нужны деньги на питание, лекарства, квартплату, другие нужды. Кроме того, семья собрав все средства, что было накоплено за последние годы, внесла залог за квартиру на новостройке.

Дом семьи Ариповых на улице Мавлоновой сегодня. Asia-Plus 1 /2

"Мы обещали владельцам дома, что рассчитаемся с ними полностью до нового года. Но вот уже шестой месяц, как безуспешно пытаемся получить деньги за свой дом. Причину затяжки мы так и не поняли. Говорят, еще не со всеми выселенцами решен вопрос с оплатой, и нам придется подождать. А сколько еще ждать – месяц, два или больше – мы не знаем", - недоумевает супруга Арипова.

Сам известный артист хоть и переживает от всего, что сейчас происходит с его семьей, старается не падать духом.

"Каждое утро, просыпаясь, я осматривал свою комнату, где были развешаны фотографии моих близких, где была большая библиотека, откуда я брал книги и читал, - говорит Марат Арипов. - Сейчас все раздали временно знакомым, родственникам. Живем в чужом доме. Хочу обратиться к президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, мэру Душанбе Рустами Эмомали. Помогите решить нашу проблему. Я уже не молодой, и сейчас получается, почти бездомный. Хочется пожить в своем доме…".

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