Уже почти месяц нет информации о девушке, которая совершила суицид в середине марта. Ни прокуратура ни МВД сведений о происшествии не дают, будто его и вовсе не было.

Правоохранительные органы Таджикистана в течение почти месяца не дают информацию о молодой девушке, которая 16 марта в Душанбе покончила жизнь самоубийством, сбросившись с моста по проспекту Шерози (около издательства "Шарки Озод") в Душанбинку. Спасти ее не удалось.

«Мы не можем дать информацию о том, кто эта девушка и что толкнуло ее на этот шаг, потому что этим делом занимается прокуратура столичного района Фирдавси», - сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

Между тем, в прокуратуре района Фирдавси «АП» также не удалось получить информацию.

«Вам надо обратиться в отдел МВД столичного района Фирдавси потому, что это сотрудники ОМВД по району Фирдавси вытащили девушку из воды», - сказали «АП» в прокуратуре.

Однако и там что-то говорить отказываются.

Обычно информация такого характера стекается в пресс-службу МВД, а оттуда в прессу. Но это первый случай, когда информации о самоубийце нет ни у пресс-службы МВД, ни у других структур.

Следует отметить, что в последнее время участились случаи сведения счетов с жизнью через утопление. В феврале 2017 года 18-летняя девушка сбросилась с моста в Душанбинку, в апреле этого года молодая женщина бросилась в реку Кофарнихон со своим полугодовалым сыном, в середине июня в реке Вахш нашли молодую беременную женщину, а в конце июня жительница Согда совершила самоубийство, бросившись в Сырдарью.

В 2017 году в республике было зарегистрировано 83 случая сведения счета с жизнью молодыми людьми.

27 из них имели психические расстройства, 12 решились на крайний шаг из-за тяжелого материального положения семьи и в результате семейных конфликтов. Однако причины, подтолкнувшие 44 подростков к суициду, так и не были установлены.

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